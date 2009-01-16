Написать раздел партнёрки.

Необходимо создать раздел партнёрской программы простой. Нужно создать всего 3 странички: 1-я страничка будет содержать 6 форм. ФОРМЫ: 1. фамилия имя 2 *Ваш сайт 3 E-mail 4 *R кошелёк или номер мобильного 5.*Логин 6. *Пароль. Вся эта инфа прописывается в базу и присваивается 3-х значный номер который я смогу выводить по необходимости. 2-я страничка Это страничка статистики где человек сможет просматривать количество отправленных sms и заработанных средств. Эту инфу мы сможем вывести подключившись к уже существующей базе по поиску 3-х значного номера. Также должна быть статистика по дням, по неделям и по заданному периоду. 3-я страничка страничка входа в статистику Введите логин и пароль. Общение по ICQ Оплата по WMR. Стучитесь 245701965