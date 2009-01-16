Написать раздел партнёрки.

Веб-программированиеЗавершен5 заявок166 просмотров
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Необходимо создать раздел партнёрской программы простой. Нужно создать всего 3 странички: 1-я страничка будет содержать 6 форм. ФОРМЫ: 1. фамилия имя 2 *Ваш сайт 3 E-mail 4 *R кошелёк или номер мобильного 5.*Логин 6. *Пароль. Вся эта инфа прописывается в базу и присваивается 3-х значный номер который я смогу выводить по необходимости. 2-я страничка Это страничка статистики где человек сможет просматривать количество отправленных sms и заработанных средств. Эту инфу мы сможем вывести подключившись к уже существующей базе по поиску 3-х значного номера. Также должна быть статистика по дням, по неделям и по заданному периоду. 3-я страничка страничка входа в статистику Введите логин и пароль. Общение по ICQ Оплата по WMR. Стучитесь 245701965

15 лет назад
ovx
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
silya
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$30
3 дня
С Алексеем приятно иметь дело. Работу выполнил раньше оговоренного срока. Все замечания и пожелания были выполнены в кратчайшие сроки. Очень рекомендую к сотрудничеству
Хорошо
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