Простой скрипт конференции (гостевая книга)

$7
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок176 просмотров
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Необходим скрипт конференции без использования БД. Возможно даже гостевой книги подойдет.

Суть конференции предельно проста - пользователи сайта задают вопросы - вопросы появляются - через некоторое время заходит админ и отвечает на них (ответ появляется под вопросом). Также админ естественно может удалять\редактировать сообщения пользователей. Желательно, чтобы присутствовал антиспам.

Пример: http://www.championat.ru/conf/4_1.html

Необходимо, чтобы скрипт легко встраивался в любой дизайн сайта.

Цена вопроса: 200руб + отзыв конечно же.

Оплата: WMR

15 лет назад
AlexT-777
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад