Разработать скрипт для crontab

$8
Веб-программированиеЗавершен10 заявок246 просмотров
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Собственно говоря нужнo разработать сценарий 1-го файла скрипта - cron.php.

При запуске кроном этого файла - необходимо удалять все имеющиеся там строки в таблице (скажем - tabl) базы данных MySQL (разумеется без убиения самой таблицы).

15 лет назад
remiv
Россия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
max7
46 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Может быть вопрос был не таким сложным, но Максим прежде чем предложить свои услуги предоставил уже готовое решение. Помимо этого помог разобраться в сопутсвующем вопросе и все это в течении 1 дня. Всем рекомендую.