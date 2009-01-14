Разработать скрипт для crontab

WebAsyst Shop-Script 1. Внести изменения в модуль "Почты России" (Расчет стоимости доставки). 2. Добавить дополнительный параметр к товару. Просьба писать здесь, сразу с примерами работ. ТЗ по запросу.
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Собственно говоря нужнo разработать сценарий 1-го файла скрипта - cron.php.
При запуске кроном этого файла - необходимо удалять все имеющиеся там строки в таблице (скажем - tabl) базы данных MySQL (разумеется без убиения самой таблицы).
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