Подключить почту Google к сайту, с помощью их API

Здравствуйте!

Итак, есть сайт. Вся почта у этого сайта подключена к Почтовым "Службам Google" (httx://www.google.com/a/help/int..

Но пользователи сайта сами не могут создавать себе почтовые ящики, приходится создавать их вручную через панель управления "службами".

Я хотел бы сделать так, чтоб они сами смогли регить ящики, как тут connect.ua/join, или тут mail.bigmir.net/, или тут moskva.com/mail/ . Все эти сайты тоже подключены к службам гугла через API, и вся их почта находится на гугле.

Итак задача:

- создать форму регистрации почты на гугле с помощью их API

httx://google.com/a/help/intl/ru/admins/extensibility.html

httx://code.google.com/intl/ru/apis/apps/

httx://code.google.com/intl/ru/apis/apps/sso/saml_reference_implementation.html

Стоимость, сроки?