Подключить почту Google к сайту, с помощью их API

WebAsyst Shop-Script 1. Внести изменения в модуль "Почты России" (Расчет стоимости доставки). 2. Добавить дополнительный параметр к товару. Просьба писать здесь, сразу с примерами работ. ТЗ по запросу.
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Здравствуйте!
Итак, есть сайт. Вся почта у этого сайта подключена к Почтовым "Службам Google" (httx://www.google.com/a/help/int..
Но пользователи сайта сами не могут создавать себе почтовые ящики, приходится создавать их вручную через панель управления "службами".
Я хотел бы сделать так, чтоб они сами смогли регить ящики, как тут connect.ua/join, или тут mail.bigmir.net/, или тут moskva.com/mail/ . Все эти сайты тоже подключены к службам гугла через API, и вся их почта находится на гугле.
Итак задача:
- создать форму регистрации почты на гугле с помощью их API
httx://google.com/a/help/intl/ru/admins/extensibility.html
httx://code.google.com/intl/ru/apis/apps/
httx://code.google.com/intl/ru/apis/apps/sso/saml_reference_implementation.html
Стоимость, сроки?
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