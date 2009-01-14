Сделать плагин для WordPress

Нужно создать плагин для WordPress или модель (либо любым другим вариантов) для решения следующей задачи.

Необходимо создать классный журнал, в котором будет отображаться оценки и пропуски учеников, каждый ученик может зайти на сайт и посмотреть там свои оценки и пропуски, только свои, под паролем. Преподаватель может видеть все оценки и пропуски сразу и вносить изменения.

Надо сделать каким то образом что бы все записи с данными учеников выводились на одну страницу и была возможность ох редактировать на одной странице - эта страница и есть весь группа, но группа не одна а несколько + возможность добавлять новые классы (категории в WP).

Подробней по ISQ 230040186