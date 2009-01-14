Сделать плагин для WordPress

Нужно выдернуть графику и звуки из файла.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать плагин для WordPress или модель (либо любым другим вариантов) для решения следующей задачи.
Необходимо создать классный журнал, в котором будет отображаться оценки и пропуски учеников, каждый ученик может зайти на сайт и посмотреть там свои оценки и пропуски, только свои, под паролем. Преподаватель может видеть все оценки и пропуски сразу и вносить изменения.
Надо сделать каким то образом что бы все записи с данными учеников выводились на одну страницу и была возможность ох редактировать на одной странице - эта страница и есть весь группа, но группа не одна а несколько + возможность добавлять новые классы (категории в WP).
Подробней по ISQ 230040186
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