Форум в пиротехническом стиле

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки138 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Вообщем нужно

Нужен форум оформленый в стиле пиротехники и взрывотехники

Установка

Перенос всей базы данных с бесплатного форума на новый

Пожалуйста пишите сроки и цены

15 лет назад
pitrosian
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад