Первый заказчик, который настолько технически подкован. Я считаю за честь, что мне пришлось поработать с такой профессиональной командой в лице Андрея. Все что можно желать в заказчике - все есть в Андрее. Если он предложил Вам работу, можете не задумываясь браться за нее. Очень рекомендую и желаю Андрею удачи в работе. P.S. надеюсь что в будущем прийдеться еще пересекаться.