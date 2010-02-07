silya

Алексей silya

 
40 летУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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Отзывы заказчиков
Q-Desnik
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Программа для автосоставления текстов
Отличная работа! Все четко в сроки, согласно ТЗ. Будем работать и дальше!
Спасибо за сотрудничество. Как и в предыдущих отзывах - все быстро, четко, легко. Рекомендую!!!
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andy77
Андрей 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$250
10 баллов
14 лет назад
Доработка веб сайта онлайн радиостанции (PHP)
Просто отлично! Работа выполнена на очень высоком уровне и на два дня раньше дедлайна. Очень рекоммендую Алексея, как профессионального и ответственного разработчика. Было приятно иметь дело.
Первый заказчик, который настолько технически подкован. Я считаю за честь, что мне пришлось поработать с такой профессиональной командой в лице Андрея. Все что можно желать в заказчике - все есть в Андрее. Если он предложил Вам работу, можете не задумываясь браться за нее. Очень рекомендую и желаю Андрею удачи в работе. P.S. надеюсь что в будущем прийдеться еще пересекаться.
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webspace
Андрей 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$70
10 баллов
14 лет назад
Доработать интернет-магазин
Работу Алексей выполнил в срок и согласно всем пунктам ТЗ, человек приятен в общении, оперативно выполняет поставленные задачи, показал себя с хорошей стороны как исполнитель.
Отличный заказчик. Никаких нареканий, все четко и без всяких промедлений. Обладает ангельским терпением )). Очень рекомендую к сотрудничеству и сам надеюсь на сотрудничество еще многие разы...
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infotake
Сергей 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$60
10 баллов
14 лет назад
Проведение работ по ТЗ
Работа выполнена с учётом всех требований.Все мои просьбы и замечания учитывались и выполнялись в максимально короткие сроки. Ответственный и грамотный разработчик.
Отличный заказчик. Четко поставленное задание, никаких лишних вопросов, моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству
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slavavk
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
14 лет назад
Переделать самодельный магазин
Спасибо за работу. Сделал быстро, качественно и раньше срока. Буду обращаться и другим рекомендую.
Рекомендую Вячеслава как одного из лучших заказчиков. Четкая постановка задачи, моментальная оплата, никаких лишних вопросов. Вобщем доволен сотрудничеством на все 100% Рекомендую
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