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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
14 лет назад
Отличная работа! Все четко в сроки, согласно ТЗ. Будем работать и дальше!
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество. Как и в предыдущих отзывах - все быстро, четко, легко. Рекомендую!!!
$250
10 баллов
14 лет назад
Просто отлично! Работа выполнена на очень высоком уровне и на два дня раньше дедлайна. Очень рекоммендую Алексея, как профессионального и ответственного разработчика. Было приятно иметь дело.
Ответный отзыв
Первый заказчик, который настолько технически подкован. Я считаю за честь, что мне пришлось поработать с такой профессиональной командой в лице Андрея. Все что можно желать в заказчике - все есть в Андрее. Если он предложил Вам работу, можете не задумываясь браться за нее. Очень рекомендую и желаю Андрею удачи в работе. P.S. надеюсь что в будущем прийдеться еще пересекаться.
$70
10 баллов
14 лет назад
Работу Алексей выполнил в срок и согласно всем пунктам ТЗ, человек приятен в общении, оперативно выполняет поставленные задачи, показал себя с хорошей стороны как исполнитель.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Никаких нареканий, все четко и без всяких промедлений. Обладает ангельским терпением )). Очень рекомендую к сотрудничеству и сам надеюсь на сотрудничество еще многие разы...
$60
10 баллов
14 лет назад
Работа выполнена с учётом всех требований.Все мои просьбы и замечания учитывались и выполнялись в максимально короткие сроки. Ответственный и грамотный разработчик.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четко поставленное задание, никаких лишних вопросов, моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству
$150
10 баллов
14 лет назад
Спасибо за работу. Сделал быстро, качественно и раньше срока. Буду обращаться и другим рекомендую.
Ответный отзыв
Рекомендую Вячеслава как одного из лучших заказчиков. Четкая постановка задачи, моментальная оплата, никаких лишних вопросов. Вобщем доволен сотрудничеством на все 100% Рекомендую