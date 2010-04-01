Доработка веб сайта онлайн радиостанции (PHP)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки188 просмотров

Необходимо в короткие сроки доработать функционал сайта kabbala.fm согласно приложенному ТЗ. Сайт писался на PHP с самописной админкой. Сорцы, база данных и все аккаунты будут предоставлены по окончании тендера. Все вопросы по ТЗ в приват.

Андрей.

P.S. В нашей студии сейчас завал по проектам, программер который вел этот сайт уволился, а заказчик требует срочного завершения работ. Срок - неделя плюс/минус.

PHP
15 лет назад
andy77
Андрей 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

silya
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$250
7 дней
Просто отлично! Работа выполнена на очень высоком уровне и на два дня раньше дедлайна. Очень рекоммендую Алексея, как профессионального и ответственного разработчика. Было приятно иметь дело.
Первый заказчик, который настолько технически подкован. Я считаю за честь, что мне пришлось поработать с такой профессиональной командой в лице Андрея. Все что можно желать в заказчике - все есть в Андрее. Если он предложил Вам работу, можете не задумываясь браться за нее. Очень рекомендую и желаю Андрею удачи в работе. P.S. надеюсь что в будущем прийдеться еще пересекаться.

Заявки фрилансеров

silya
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад