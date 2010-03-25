Программа Flash

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Завершен10 заявок258 просмотров

Нужно написать программу - флешку.

Есть маленький чертеж - http://simbatron.ru/img006.jpg

Нужно чтоб при нажатии на задвижки (двойные треугольнички) они меняли цвет с черного на зеленый или красный.

Зеленый цвет получается если нажимать в определенном порядке,

Если порядок нарушается то цвет будет красный.

Сообщите цену и срок исполнения.

15 лет назад
simbatron
Максим 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$20
1 день
Все сделано быстро и качественно.
Молниеносная оплата, хорошее ТЗ с пояснениями. Получил позитив от данного сотрудничества с Максимом.

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SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад