Программа Flash

Нужно написать программу - флешку.

Есть маленький чертеж - http://simbatron.ru/img006.jpg

Нужно чтоб при нажатии на задвижки (двойные треугольнички) они меняли цвет с черного на зеленый или красный.

Зеленый цвет получается если нажимать в определенном порядке,

Если порядок нарушается то цвет будет красный.

Сообщите цену и срок исполнения.