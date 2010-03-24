Подгонка шаблона под ДЛЕ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки138 просмотров

Есть шаблон сайта с версткой в html. Необходимо просто натянуть его на ДЛЕ 8.2

Задание не сложное, так что предпочтение отдается цене

HTML
15 лет назад
verefov
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Magestikos
Остапчук 
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена на отлично и точно в сроки. Продолжим сотрудничество. Рекомендую
Приятно было работать с заказчиком! Четко знает что хочет! Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

Magestikos
Остапчук 
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад