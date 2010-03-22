Парсер категорий и товаров virtuemart

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Закрыт4 заявки174 просмотра

Доступ к исходному сайту есть.

Сайт joomla+virtuemart

Нужно чтобы парсер в итоге выдергивал с сайта большую картинку, присваивая ей название (берем из товара), артикул, (берем из товра), стоимость (берем из товра).

В итоге нужно чтобы в отдельной папке на сервере были папки - по названиям категорий виртмарат и в них картинки.

Пример названия картинки

Юбка-2562-1800.jpg

(Наименование-артикул-цена.jpg)

P.s товар берем- тока активный

Joomla
15 лет назад
Jekos
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Vladimir_Poliack
Поляков 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Владимир наобещал с три короба и пропал. На связь не выходит. Отвратительно.

Заявки фрилансеров

Vladimir_Poliack
Поляков 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад