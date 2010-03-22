Здравствуйте! нужно реализовать на странице сайта интерактивную смену цвета салона и смену цвета автомобиля: Подобное видел здесь: www.maxcom-leather.ru/car.html ДАНО: картинка машины и варианты цвета
Парсер категорий и товаров virtuemart
Доступ к исходному сайту есть.
Сайт joomla+virtuemart
Нужно чтобы парсер в итоге выдергивал с сайта большую картинку, присваивая ей название (берем из товара), артикул, (берем из товра), стоимость (берем из товра).
В итоге нужно чтобы в отдельной папке на сервере были папки - по названиям категорий виртмарат и в них картинки.
Пример названия картинки
Юбка-2562-1800.jpg
(Наименование-артикул-цена.jpg)
P.s товар берем- тока активный
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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