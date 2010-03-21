Необходимо защитить форум от спама, так как в день добавляется до 10 спам сообщений. Просьба в предложении указывать, какие именно способы защиты предлагаете реализовать.
Простой сайт на Друпале + Ubercard
Требуется сделать простой сайт на Друпале, дизайн не нужен, все основными темами, + настроить Ubercard к нему, ТЗ по запросу
скайп Artemy_Gorbunov
Заявки фрилансеров
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