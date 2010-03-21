Простой сайт на Друпале + Ubercard

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки128 просмотров

Требуется сделать простой сайт на Друпале, дизайн не нужен, все основными темами, + настроить Ubercard к нему, ТЗ по запросу

скайп Artemy_Gorbunov

15 лет назад
rusbroker
Артемий 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров