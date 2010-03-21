Проект для Джумла программиста

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок154 просмотра

Проект для Джумла программиста с опытом разработки собственных компонентов и модулей.

Интересует только версия 1.5

Дизайнеры пока не нужны.

Знание английского обязательно.

Срочно.

Если Вы не делали собственных компонентов, пожалуйста, не тратьте время.

Есть перспектива на долговременное сотрудничеств

Joomla
15 лет назад
stas_du
47 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

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