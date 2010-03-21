Нужно сделать карту сайта для LiveStreet

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка104 просмотра

Нужно сделать карту сайта для cms LiveStreet 0.3. Чтобы в футере была кнопка "карта сайта", которая вела на страницу livestreet, на которой полная карта сайта по всем разделам и подразделам со всей иерархией. Карта сайта должна обновляться каждый день.

icq3567468

бюджет 150 рублей

15 лет назад
kirilltse
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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