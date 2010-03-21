Нужно сделать карту сайта для LiveStreet

Нужно сделать карту сайта для cms LiveStreet 0.3. Чтобы в футере была кнопка "карта сайта", которая вела на страницу livestreet, на которой полная карта сайта по всем разделам и подразделам со всей иерархией. Карта сайта должна обновляться каждый день.

icq3567468

бюджет 150 рублей