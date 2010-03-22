Связанные динамические списки для Modx

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Завершен2 заявки161 просмотр

Имеется категория "Защиты картера"

В ней содержатся документы, у которых определены TV параметры "марка", "модель", "год выпуска", "кузов", "двигатель"

Необходимо сделать связанные динамические списки для вывода необходимого документа.

Т.е. в каждый список динамически (ajax) подгружаются нужные элементы, в зависимости от выбранной предыдущей категории.

Пример - http://karter.ru/catalog/?SECTION_ID=260.

Из библиотек использовать !только! JQuery.

AJAXjQueryMODX
15 лет назад
autogen
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

kirilev
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$40
1 день
Вечером обговорили ТЗ - утром все было готово. Профессионал! Работаю только с Кириллом. Рекоммендую!
Получил задание, уточнял детали, сдал работу, получил оплату :). Рекомендую.

Заявки фрилансеров

kirilev
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад