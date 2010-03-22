Добрый день! Необходимо создать движок сайта объявлений наподобие этого сайта: http://www.marktnet.nl/ Если у вас уже есть готовые решения, которые имеют схожий функционал, с радостью рассмотрю и их. P.S. Желательно создавать ...
Связанные динамические списки для Modx
Имеется категория "Защиты картера"
В ней содержатся документы, у которых определены TV параметры "марка", "модель", "год выпуска", "кузов", "двигатель"
Необходимо сделать связанные динамические списки для вывода необходимого документа.
Т.е. в каждый список динамически (ajax) подгружаются нужные элементы, в зависимости от выбранной предыдущей категории.
Пример - http://karter.ru/catalog/?SECTION_ID=260.
Из библиотек использовать !только! JQuery.
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