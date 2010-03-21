Требуется написать скрипт для ChatRoulette.com

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Закрыт2 заявки155 просмотров

Для проэкта ChatRoulette.com требуется написать скрипт, который при каждом соединении с партнером будет автоматически отправлять заданный текст и считать кол-во отправленных сообщений. ICQ 354-135-216

15 лет назад
paddington
35 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров