Поправки по флешу

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Закрыт6 заявок223 просмотра

Поправки по флешу нужны задание тута http://www.sendspace.com/file/s2t10e

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15 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров

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