Переделать flash ролик

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Закрыт18 заявок200 просмотров

Есть .swf файл с flash роликом, где на фоне музыки плывут различные фотографии. Необходимо заменить проплывающие фотографии на другие изображения, при этом все остальное в ролике должно остаться также.

Кол-во изображений для замены двенадцать шт.

См. вложение со скрином из ролика.

Оплата по WebMoney.

От Вас Цена / сроки.

15 лет назад
bukmeker
Вадим 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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