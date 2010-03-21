www. qazyna. kz Вот старый вариант сайта www. qazyna. kz Вот стратегия его изменения http://pics.kz/viewfull1049539 А вот новый макет http://pics.kz/viewfull1049537 http://pics.kz/viewfull1049538 Пишите цены, сроки и показывайте свои ...
Скрипт для LoadBux
Здравствуйте нужно написать скрипт и после его написания прикрепить к сайту.
Партфолео и опыт работы не требуюстся.
По окончанию разработки показать его работу.
Описания скрипта в прикрепленном файле.
Все подробности в ЛС.
Просьба обезатеоьно указать Цену и сроки.
Бюджет не большой, оплата через вебмоней после окончания работ.
Заявки фрилансеров
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