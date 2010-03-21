Скрипт для LoadBux

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Здравствуйте нужно написать скрипт и после его написания прикрепить к сайту.

Партфолео и опыт работы не требуюстся.

По окончанию разработки показать его работу.

Описания скрипта в прикрепленном файле.

Все подробности в ЛС.

Просьба обезатеоьно указать Цену и сроки.

Бюджет не большой, оплата через вебмоней после окончания работ.

15 лет назад
EDPushkin
Эдуард 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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