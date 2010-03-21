Отверстать псд под битрикс в связи с редизайном

www. qazyna. kz

Вот старый вариант сайта www. qazyna. kz

Вот стратегия его изменения http://pics.kz/viewfull1049539

А вот новый макет http://pics.kz/viewfull1049537 http://pics.kz/viewfull1049538

Пишите цены, сроки и показывайте свои работы на битре

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

Требования: Резиново, дивно, кросбраузерно (ие6), валидно, под все разрешения