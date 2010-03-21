Посадить вёрстку на CMS (3 страницы) + скрипт "расчет стоимости поездки на такси" + "форма он-лайн заказ" пример: http://www.msk-taxi.ru/calc/ http://www.ksamoletu.ru/ подробности в личку. от вам сроки ...
Отверстать псд под битрикс в связи с редизайном
www. qazyna. kz
Вот старый вариант сайта www. qazyna. kz
Вот стратегия его изменения http://pics.kz/viewfull1049539
А вот новый макет http://pics.kz/viewfull1049537 http://pics.kz/viewfull1049538
Пишите цены, сроки и показывайте свои работы на битре
ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)
Требования: Резиново, дивно, кросбраузерно (ие6), валидно, под все разрешения
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