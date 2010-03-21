PHP скрипт – поиск среди 4 сайтов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок197 просмотров

Необходимо разработать простой скрипт поиска квартир среди 4 сайтов недвижимости .

www.dom2000.com

www.realt.ua

www.aviso.ua

www.realt.aviso.ua

бюджет – 3000 р

срок – 1 неделя

олата – Яндекс деньги , РБК Money .

предоплата – 1000 р

тз макет в приложении

парни , пишите в лс .

PHP
15 лет назад
Lionis
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров