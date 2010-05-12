Поставить сайт на cms

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок248 просмотров

Требуется установка не сложного сайта на систему управления.

Основные требования к cms:

1. Наличие текстового редактора с возможностью редактирования стилей текста, вставки картинок, таблиц и т.д.

2. Возможность редактирования метатегов и титла для каждой страницы в отдельности.

3. Возможность загрузки файлов.

4. Модули: для новостей, вопрос-ответ, контактная форма.

5. Возможность редактирования осн.меню и доп.меню.

Все предложения только сюда.

Если есть демки админок, скидывайте доступ.

Лучше самописные движки, чтобы админка была простой без кучи лишних кнопок и тд.

15 лет назад
soft35
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Dreeman
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$55
2 дня
Дима всегда на связи, поправки вносятся оперативно и без всяких препирательств. Рекомендую!
Все хорошо, Без проблем с ценой/оплатой. Приятно работать, рекомендовано.

Заявки фрилансеров

Dreeman
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад