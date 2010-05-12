В нескольких размерах: 240х400 и 200х300
Поставить сайт на cms
Требуется установка не сложного сайта на систему управления.
Основные требования к cms:
1. Наличие текстового редактора с возможностью редактирования стилей текста, вставки картинок, таблиц и т.д.
2. Возможность редактирования метатегов и титла для каждой страницы в отдельности.
3. Возможность загрузки файлов.
4. Модули: для новостей, вопрос-ответ, контактная форма.
5. Возможность редактирования осн.меню и доп.меню.
Все предложения только сюда.
Если есть демки админок, скидывайте доступ.
Лучше самописные движки, чтобы админка была простой без кучи лишних кнопок и тд.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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