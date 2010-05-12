Поставить сайт на cms

Требуется установка не сложного сайта на систему управления.

Основные требования к cms:

1. Наличие текстового редактора с возможностью редактирования стилей текста, вставки картинок, таблиц и т.д.

2. Возможность редактирования метатегов и титла для каждой страницы в отдельности.

3. Возможность загрузки файлов.

4. Модули: для новостей, вопрос-ответ, контактная форма.

5. Возможность редактирования осн.меню и доп.меню.

Все предложения только сюда.

Если есть демки админок, скидывайте доступ.

Лучше самописные движки, чтобы админка была простой без кучи лишних кнопок и тд.