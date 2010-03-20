Необходимо сделать простой сайт на CMS Drupal последней стабильной версии. За основу взять docflow.ru (тут понимается не дизайн, а тематика сайта). ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ НА ОСНОВЕ УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО РАСШИРЕНИЯ. Чтобы ...
Оперативная доработка скриптов на джумле
Необходимо оперативно доделать кое-что на джумле. Работы в пределах нескольких часов. Оплата сразу)
За подробностями в icq: 71пятьдва5981
Заявки фрилансеров
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