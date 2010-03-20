Сайт на Drupal

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  2. Веб-программирование
Закрыт18 заявок405 просмотров

Необходимо сделать простой сайт на CMS Drupal последней стабильной версии.

За основу взять docflow.ru (тут понимается не дизайн, а тематика сайта).

ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ НА ОСНОВЕ УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО РАСШИРЕНИЯ. Чтобы обойтись без программирования.

ДИЗАЙН РИСОВАТЬ НЕ НУЖНО.

Взять за основу бесплатный шабон с сайта drupal.org (например, http://drupal.org/project/zen)

Подробности в прикрепленном файле.

От вас требуется:

1. ПРОЧИТАТЬ ТЗ.

2. УКАЗАТЬ В ЗАЯВКЕ: стоимость, сроки, ссылку на портфолио + любые комментарии, которые считаете необходимыми.

Работу вы должны вести на своём хостинге, чтобы я мог проверить работоспособность.

Личных сообщений писать не нужно. Всё указывайте в заявке.

Выбор исполнителя буду делать исключительно по списку заявок.

Drupal
15 лет назад
vinkov
44 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

feleodevco
Фёдор 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
15 лет назад
$200
20 дней

Заявки фрилансеров

feleodevco
Фёдор 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
15 лет назад

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