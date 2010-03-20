Сайт на Drupal

Необходимо сделать простой сайт на CMS Drupal последней стабильной версии.

За основу взять docflow.ru (тут понимается не дизайн, а тематика сайта).

ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ НА ОСНОВЕ УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО РАСШИРЕНИЯ. Чтобы обойтись без программирования.

ДИЗАЙН РИСОВАТЬ НЕ НУЖНО.

Взять за основу бесплатный шабон с сайта drupal.org (например, http://drupal.org/project/zen)

Подробности в прикрепленном файле.

От вас требуется:

1. ПРОЧИТАТЬ ТЗ.

2. УКАЗАТЬ В ЗАЯВКЕ: стоимость, сроки, ссылку на портфолио + любые комментарии, которые считаете необходимыми.

Работу вы должны вести на своём хостинге, чтобы я мог проверить работоспособность.

Личных сообщений писать не нужно. Всё указывайте в заявке.

Выбор исполнителя буду делать исключительно по списку заявок.