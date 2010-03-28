Есть БД с большим количеством материалов (также возможно сохранение материалов в отдельные файлы). Нужен способ экспорта этих материалов в различных популярные CMS: Joomla, DLE, MaxSite и др. Возможно сделать путем прямого экспорта в БД сайтов ...
Заверстать шаблон на самописный движок
Всвязи с авралом нужно шаблон натянуть на cms нашей разработки.
Код 100% наш, т.е. вам незнакомый. Но идеалогия cms во многом схожа с umi.cms, поэтому программист, знакомый с этой системой, без больших напрягов дожен разобраться и в нашем коде.
Консультации нашего программиста - разработчика системы - гарантируются.
Объем работ:
сейчас шаблон практически натянут. Требуется подключить вывод нескольких разделов каталога на главную страницу, прикрутить модуль интернет-магазина, настроить визуальный редактор для редактирования страниц сайта. Отдельно программировать редактирование каталога не нужно - особой структуры страницы каталога иметь не будут - достаточно встроенного всивига в нашу cms.
Сделать очень желательно за субботу-воскресенье.
Оценки программиста по трудоемкости работ:
натягивание шаблона - 0,5-4 часа; прикручивание магазина 4-12 часов, в зависимости от того, насколько быстро исполнитель разберется в коде.
Повторю, шаблон практически натянут, требуется только настроить вывод разделов каталога.
От вас нужно в заявке указать, готовы ли вы сейчас взяться за проект и свободны ли в ближайшее время, стоимость работы.
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