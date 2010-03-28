Заверстать шаблон на самописный движок

Всвязи с авралом нужно шаблон натянуть на cms нашей разработки.

Код 100% наш, т.е. вам незнакомый. Но идеалогия cms во многом схожа с umi.cms, поэтому программист, знакомый с этой системой, без больших напрягов дожен разобраться и в нашем коде.

Консультации нашего программиста - разработчика системы - гарантируются.

Объем работ:

сейчас шаблон практически натянут. Требуется подключить вывод нескольких разделов каталога на главную страницу, прикрутить модуль интернет-магазина, настроить визуальный редактор для редактирования страниц сайта. Отдельно программировать редактирование каталога не нужно - особой структуры страницы каталога иметь не будут - достаточно встроенного всивига в нашу cms.

Сделать очень желательно за субботу-воскресенье.

Оценки программиста по трудоемкости работ:

натягивание шаблона - 0,5-4 часа; прикручивание магазина 4-12 часов, в зависимости от того, насколько быстро исполнитель разберется в коде.

Повторю, шаблон практически натянут, требуется только настроить вывод разделов каталога.

От вас нужно в заявке указать, готовы ли вы сейчас взяться за проект и свободны ли в ближайшее время, стоимость работы.