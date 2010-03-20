Написать функцию на AJAX prototype

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Завершен5 заявок183 просмотра

Нужна функция следующего вида

function post_form(div_name)

{

}

которая при нажатии на кнопку "отправить" будет передавать данные заполненные в форме на файл form.php, и результат обработки файлом form.php помещать в див с ID указаным в div_name

AJAX
15 лет назад
InAeternum
Андрей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

kirilev
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Отличная работа (: быстро и оптимально ;) Советую!
Всё чудесно :) Работу сделал - деньги получил. Рекомендую (=

Заявки фрилансеров

kirilev
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад