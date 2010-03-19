Поставил скрипт тизерной сети STG. Есть кое-какие пожелания по доработке: - довести до ума дизайн тизеров - добавить пару полей в форму регистрации - сделать ...
MySQL
Сайт долго коннектиться к удалённой базе данных.
В чем может быть проблоема
Нужно исправить, пишите цену.
подробности в лс
Возможно досят целевым трафиком....
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Необходимо доработать автомобильный портал. Натянуть новую верстку + пофиксить имеющиеся баги.Закрыт15 лет назад
- $10
Необходимо создать аналогичную форму приложенному файлу календарь перевести на русский отправлять почту на несколько ящиков получателя и копию на ящик отправителя убрать капчу http://www.php-mail.ru/ вот инструкция для тех кто не уверен ...Завершен15 лет назад
Сайт - baraban.kharkov.ua Нужно добавить компоненту для создания видеоархива пользователями сообщества (community builder)Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужна профессиональная карта сайта. Движок wp + рейтинг сайтов. Более подробно в перепискеЗавершен15 лет назад
- $100
Есть сайт который юзает AFLAX(http://wiki.github.com/aptana/aflax/) для загрузки файла. Под IE работает - диалог показывается, под Firefox и Chrome нет. Надо починить - походу проблема с флешем. Доступ к ftp/сорцам и сайту дам. Если через AFLAX ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Ищю серьёзного специалиста по cms Datalife Engine. Нужно зделать модуль фото и видео галереи. Хотелось бы на основе самого дле чтоб стандартные функтии дле не отсутсвовали, вообшем полная интеграция. Возможности ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Необходим скрипт PHP, который при помощи CURL будет отправлять некие запросы к определенному серверу. В эти запросы будут подставляться нужные параметры, которые будут рандомно выбираться из текстовой базы (файл txt либо csv ...Завершен15 лет назад
Выровнить текст таблицы по центру http://terius-ltd.com/?page_id=190 Кому интересно моя ася- пять девять шесть восемь ноль пять четыре семь три.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $20
Переделать имеющуюся форму обратной связи для отправления сообщения на определенный e-mail. С проверкой на валидность заполняемых данных, установкой captcha + recaptcha. Сохранение сообщений из формы обратной связи в базу данных с возможностью последующего распечатывания. ...Закрыт15 лет назад