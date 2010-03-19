MySQL

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Закрытнет заявок105 просмотров

Сайт долго коннектиться к удалённой базе данных.

В чем может быть проблоема

Нужно исправить, пишите цену.

подробности в лс

Возможно досят целевым трафиком....

MySQL
15 лет назад
antilopa
Арт 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров