Доработка скрипта тизерной сети

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Поставил скрипт тизерной сети STG.

Есть кое-какие пожелания по доработке:

- довести до ума дизайн тизеров

- добавить пару полей в форму регистрации

- сделать ресайз картинок в тизерном блоке

- реализовать страницы с категориями тизеров

- в строке "Баланс" убрать точку и цифры после нее

- доделать календарь на страницах с отчетами

- поправить верстку на одной странице

- разобраться почему в аккаунте не меняются Настройки (возможно дело в хостинге)

Кто готов взяться, какие сроки и сколько будет стоить?

15 лет назад
rusakov
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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