Проблема с диалогом выбора файла

Есть сайт который юзает AFLAX(http://wiki.github.com/aptana/aflax/) для загрузки файла. Под IE работает - диалог показывается, под Firefox и Chrome нет. Надо починить - походу проблема с флешем. Доступ к ftp/сорцам и сайту дам. Если через AFLAX нельзя будет починить, то можно будет сделать стандартными средствами.