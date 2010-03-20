Проблема с диалогом выбора файла

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки213 просмотров

Есть сайт который юзает AFLAX(http://wiki.github.com/aptana/aflax/) для загрузки файла. Под IE работает - диалог показывается, под Firefox и Chrome нет. Надо починить - походу проблема с флешем. Доступ к ftp/сорцам и сайту дам. Если через AFLAX нельзя будет починить, то можно будет сделать стандартными средствами.

15 лет назад
alos1
46 лет
16 лет в сервисе
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11 лет назад

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Pavel199
Павел 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$35
1 день
Сделал все как и обещал, трезво оценив силы. Очень хороший программист и надежный человек. Рекомендую. Надеюсь на плодотворное сотрудничество.
Адекватный, вежливый заказчик. С оплатой - всё безупречно, можно доверять.
t-w-i
Юрий 
53 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$30
1 день

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Pavel199
Павел 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
t-w-i
Юрий 
53 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад