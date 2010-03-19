Надо сделать мониторинг позиций сайта в поисковика

Нужен онлайн-мониторинг позиций.

Проверяются Яндекс, гугл, мэйл, рамблер.

Заводятся пользователи, каждому из которых дается разрешение смотреть позиции одного или нескольких сайтов.

Яндекс проверяется напрямую и через xml.yandex.ru

Скрипт можно подключить к нескольким доменам, чтобы юзеры смотрели позиции с разных адресов.

Возможно потребуется работа с разных ip-адресов чтобы быстро реагировать на бан поисковиков.

Жду от вас предложение по цене и срокам. Если этих данных мало, пишите диапазон цен.