Установить галерею plogger.org на сайт

День добрый. Работа абсолютно не пыльная и, хотелось бы сразу предупредить, взяться за нее необходимо безотлагательно. поставить YOOlogin,YOOeffects,YOOaccordion|YOOslider. Установить шаблон форума с модулями для него же на phpbb3 (только залить и активировать.проще ...