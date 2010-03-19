Собрать сайты при наличии верстки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок222 просмотра

Есть 20+ сайтов. Для каждого из них есть сверстанный макет.

Сайты: Диеты, Тесты, IQ, Бросить курить, Улучшить зрение и т.д.

Требуется:

- Подобрать контент для сайта

- Собрать на основе контента сайт

- Забить контент в html

- Сделать ряд ДжаваСкриптов (для прохождения тестов, и еще пару небольших скриптов)

Где-то возможно придется добавлить / поправить стили в CSS.

Вопросы в тесте могут быть как показанные в макете (вопрос и несколько вариантов ответов), так и заполнить какую-то форму, например указать возраст.

Оплата: до 30$ / сайт.

CSSHTMLJavaScript
15 лет назад
TarasovMx
Максим 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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