Собрать сайты при наличии верстки

Есть 20+ сайтов. Для каждого из них есть сверстанный макет.

Сайты: Диеты, Тесты, IQ, Бросить курить, Улучшить зрение и т.д.

Требуется:

- Подобрать контент для сайта

- Собрать на основе контента сайт

- Забить контент в html

- Сделать ряд ДжаваСкриптов (для прохождения тестов, и еще пару небольших скриптов)

Где-то возможно придется добавлить / поправить стили в CSS.

Вопросы в тесте могут быть как показанные в макете (вопрос и несколько вариантов ответов), так и заполнить какую-то форму, например указать возраст.

Оплата: до 30$ / сайт.