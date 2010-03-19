Поставил скрипт тизерной сети STG. Есть кое-какие пожелания по доработке: - довести до ума дизайн тизеров - добавить пару полей в форму регистрации - сделать ...
Сложный шаблон на движок vBulletin (+ vBadvanced)
ЗАДАЧА: создать фирменный стиль сайта (портал vBadvanced + форум vBulletin), на основе дефолтного стиля vBulletin (в т.ч. логотип) + верстка. В результате работы => готовый стиль, для установки на форум.
ВНИМАНИЕ: есть несколько PSD'шников с готовыми наработками, т.е. основа готова.
ОПЛАТА: БЕЗ предоплаты!!! (!) Возможно по-этапная оплата, по завершению какого-то этапа работы.
> Бюджет: 500$, в зависимости от качества(!) выполнения работ (при ответах уточняйте точную сумму), мы можем повышать бюджет
|| Портал – система vBadvanced CMPS ( vbadvanced.com ),
|| Форум – (основная составляющая сайта) – система vBulletin .
> Срок выполнения: от 1 мес., но не более 3х мес.!
> Местоположение фрилансера: желательно: Киев, Украина.
!!! При ответе указывайте ЦЕНУ, срок выполнения, ссылку на портфолио с работами на vBulletin – это существенный аргумент !!!
!!! Новичков просьба не беспокоить, интересует действительно качественная работа!...
!!! Предпочтение студиям, а также фирмам\компаниям, с которыми можно заключить договор.
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