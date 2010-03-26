Парсер + грабер сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки198 просмотров

Требуется скрипт чтобы спарсить сайт. Тематика учеба. Срок 1-1.5 день максимум.

15 лет назад
Ficd
36 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
37 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

Neir0
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Сработались )
Четко поставленная задача, рекомендую этого заказчика.

Заявки фрилансеров

Neir0
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад