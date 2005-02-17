Доброго времени суток, Нужен человек, который будет рассылать персонализированные письма\заниматься продажами. Например может потребоваться найти производителей карандашей и предложить им продвижение в социальных сетях. Значит нужно найти ...
Написание парсеров/граберов.
Написание скриптов постинга на C#\.net
Написание скриптов-обработчиков файлов различного формата(txt, csv, xls, xml).
Написание скриптов анализаторов прайсов для интернет-магазинов.
Написание конверторов БД различных CMS.
Технологии: C#, .net, linq, WinForms, WPF, ASP.NET MVC, ADO.NET, MS SQL
Имеются:
- граббер товаров ЯМаркета(по категории или через поиск) с записью в файлы для импорта разных магазинных ЦМС.
- сканер цен на товары с ЯМаркета.
- граббер товаров с МаркетГида с записью в файлы для импорта разных магазинных ЦМС
- Набор СЕО утилит тиц\пр\склейка\парсер выдачи\подбор ключевых слов\позиция в выдаче и т.д.
- ну и куча других готовых скриптов, парсеров, грабберов и тп:)
В онлайне: все дни, по 16 часов в день.
- Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть проблема с авторизацией в google adwords api, нужен простой рабочий пример, где пользователь авторизируется через OAuth и предоставляет доступ к своему аккаунту. Пример желателен на .NETВеб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать приличный стартовый скрин, конечный экран и иконку для кэжуал игры. Текущий вид стартового экрана я приложил в аттаче. Игра на космическую тему.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужен скрипт, который будет воспроизводить аудио в браузерах поддерживающих HTML5. Работать он должен на iphone\android\windows phone 8 и последних десктопных браузерах(ie10\11, chrome, firefox) Уверен, такой уже должен быть где-то в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть несколько листочков, на которых имеется диаграмма и немного текста. Нужно эти листочки перевести с отсканированных изображений в электронный формат. Сами листочки должны быть а doc формате, диаграмму можно сделать в visio или где угодно, ...Прочее1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать пару страничек для конкурса красоты. Вот примерный макет http://gyazo.com/af4dcec824bf5eb4dbf65e41904f7d8b.png http://gyazo.com/e313fc89593045f4b12917465ac9a7c8.png, я не говорю что надо сделать именно так, текст строго по центру, строка состояния ядовито зеленым и т.д. Это просто ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт14 лет назад