Neir0

Дмитрий Neir0

 
40 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Написание парсеров/граберов.

Написание скриптов постинга на C#\.net

Написание скриптов-обработчиков файлов различного формата(txt, csv, xls, xml).

Написание скриптов анализаторов прайсов для интернет-магазинов.

Написание конверторов БД различных CMS.

Технологии: C#, .net, linq, WinForms, WPF, ASP.NET MVC, ADO.NET, MS SQL

Имеются:

- граббер товаров ЯМаркета(по категории или через поиск) с записью в файлы для импорта разных магазинных ЦМС.

- сканер цен на товары с ЯМаркета.

- граббер товаров с МаркетГида с записью в файлы для импорта разных магазинных ЦМС

- Набор СЕО утилит тиц\пр\склейка\парсер выдачи\подбор ключевых слов\позиция в выдаче и т.д.

- ну и куча других готовых скриптов, парсеров, грабберов и тп:)

В онлайне: все дни, по 16 часов в день.

  • Рассылка персонализированных писем

    Доброго времени суток, Нужен человек, который будет рассылать персонализированные письма\заниматься продажами. Например может потребоваться найти производителей карандашей и предложить им продвижение в социальных сетях. Значит нужно найти ...

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Помощь c Adwords API

    Есть проблема с авторизацией в google adwords api, нужен простой рабочий пример, где пользователь авторизируется через OAuth и предоставляет доступ к своему аккаунту. Пример желателен на .NET

    Google Ads
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Графика для игры

    Нужно сделать приличный стартовый скрин, конечный экран и иконку для кэжуал игры. Текущий вид стартового экрана я приложил в аттаче. Игра на космическую тему.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Скрипт для воспроизведения аудио

    Нужен скрипт, который будет воспроизводить аудио в браузерах поддерживающих HTML5. Работать он должен на iphone\android\windows phone 8 и последних десктопных браузерах(ie10\11, chrome, firefox) Уверен, такой уже должен быть где-то в ...

    AndroidHTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевести в электронный формат

    Есть несколько листочков, на которых имеется диаграмма и немного текста. Нужно эти листочки перевести с отсканированных изображений в электронный формат. Сами листочки должны быть а doc формате, диаграмму можно сделать в visio или где угодно, ...

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать пару страничек

    Нужно сделать пару страничек для конкурса красоты. Вот примерный макет http://gyazo.com/af4dcec824bf5eb4dbf65e41904f7d8b.png http://gyazo.com/e313fc89593045f4b12917465ac9a7c8.png, я не говорю что надо сделать именно так, текст строго по центру, строка состояния ядовито зеленым и т.д. Это просто ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Chirok
37 лет
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Графика для игры
Вместе определились с концепцией, попробовали несколько вариантов, интересно было поработать.
Георгий отлично справился с работой, творчески подошел к решению задачи, предложив интересную концепцию. Было приятно посотрудничать.
Ответный отзыв