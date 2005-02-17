Написание парсеров/граберов.

Написание скриптов постинга на C#\.net

Написание скриптов-обработчиков файлов различного формата(txt, csv, xls, xml).

Написание скриптов анализаторов прайсов для интернет-магазинов.

Написание конверторов БД различных CMS.

Технологии: C#, .net, linq, WinForms, WPF, ASP.NET MVC, ADO.NET, MS SQL

Имеются:

- граббер товаров ЯМаркета(по категории или через поиск) с записью в файлы для импорта разных магазинных ЦМС.

- сканер цен на товары с ЯМаркета.

- граббер товаров с МаркетГида с записью в файлы для импорта разных магазинных ЦМС

- Набор СЕО утилит тиц\пр\склейка\парсер выдачи\подбор ключевых слов\позиция в выдаче и т.д.

- ну и куча других готовых скриптов, парсеров, грабберов и тп:)

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