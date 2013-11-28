Необходимо написать скрипт, парсящий код субтитров с сайта lynda.com с последующий преобразованием в srt, ну или в другой формат субтитров, если это будет проще сделать. Прикрепил изображение, так выглядят субтитры в коде страницы - ...
Скрипт для воспроизведения аудио
Нужен скрипт, который будет воспроизводить аудио в браузерах поддерживающих HTML5.
Работать он должен на iphone\android\windows phone 8 и последних десктопных браузерах(ie10\11, chrome, firefox)
Уверен, такой уже должен быть где-то в интернете, надо только найти его.
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