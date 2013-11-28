Скрипт для воспроизведения аудио

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка96 просмотров

Нужен скрипт, который будет воспроизводить аудио в браузерах поддерживающих HTML5.

Работать он должен на iphone\android\windows phone 8 и последних десктопных браузерах(ie10\11, chrome, firefox)

Уверен, такой уже должен быть где-то в интернете, надо только найти его.

AndroidHTML
11 лет назад
Neir0
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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