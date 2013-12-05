Скрипт для парсинга субтитров .

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок250 просмотров

Необходимо написать скрипт, парсящий код субтитров с сайта lynda.com с последующий преобразованием в srt, ну или в другой формат субтитров, если это будет проще сделать.

Прикрепил изображение, так выглядят субтитры в коде страницы - каждый абзац в p, каждая строка в span и время начала строки в id.

В идеале скрипт/программа должна работать следующим образом - вставляешь ссылку на курс, получаешь файл с субтитрами, и чтобы файл субтитров назывался по названию главы.

11 лет назад
tomberg
Илья 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

sda25
48 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$31
1 день
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Отличный заказчик. Четкое ТЗ. быстрое тестирование. Моментальная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

sda25
48 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад