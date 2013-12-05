Скрипт для парсинга субтитров .

Необходимо написать скрипт, парсящий код субтитров с сайта lynda.com с последующий преобразованием в srt, ну или в другой формат субтитров, если это будет проще сделать.

Прикрепил изображение, так выглядят субтитры в коде страницы - каждый абзац в p, каждая строка в span и время начала строки в id.

В идеале скрипт/программа должна работать следующим образом - вставляешь ссылку на курс, получаешь файл с субтитрами, и чтобы файл субтитров назывался по названию главы.