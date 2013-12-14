Доработка J2.5 + Joomshopping

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки198 просмотров

ТЗ: В аттаче.

Сайт рабочий, поэтому нужно будет помочь с переносом с "тестовой площадки" на рабочую, чтобы не стереть новые заказы.

Оплата:

- рублями по факту

11 лет назад
db-identity
Владимир 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

msktomin
Томин 
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$70
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, профессионально и быстро провел тестирование и обозначначение недочетов, после их исправления незадерживаясь произвел оплату.

Заявки фрилансеров

msktomin
Томин 
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад