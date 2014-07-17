Вебмастер (удаленно)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт19 заявок567 просмотров

Набирается команда специалистов под инновационный проект.

Основное требование - желание работать и развиваться!

Знания: PHP/SQL, JS/JQ, HTML5/CSS/W3C и т.д. и т.п.

Умения:

- Заставлять себя работать над вещами, которые не нравятся

- Предлагать нестандартные решения задач

- Разгребать чужой код и делать из него конфетку

На испытательном сроке задания глупые и злые! Оплата 1000р/сутки.

После испытательного срока - проектная работа с достойной оплатой (по итогам собеседования).

Жду Ваши резюме!

CSSHTMLJavaScriptPHPSQL
11 лет назад
bladiks
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров