Цель: Найти программиста для проекта, для сотрудничества на постоянное основе. Форма оплаты: Почасовая. (но лучше будет конкретная стоимость за каждую задачу) График работы: Неполный рабочий день. ...
Вебмастер (удаленно)
Набирается команда специалистов под инновационный проект.
Основное требование - желание работать и развиваться!
Знания: PHP/SQL, JS/JQ, HTML5/CSS/W3C и т.д. и т.п.
Умения:
- Заставлять себя работать над вещами, которые не нравятся
- Предлагать нестандартные решения задач
- Разгребать чужой код и делать из него конфетку
На испытательном сроке задания глупые и злые! Оплата 1000р/сутки.
После испытательного срока - проектная работа с достойной оплатой (по итогам собеседования).
Жду Ваши резюме!
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