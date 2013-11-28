JS конфликт и скрипт калькулятора

Проблема в следующем:

после интеграции формы обратной связи перестала работать галерея.

http://www.seobabka.ru/site_385/

Требуется:

1. сделать чтобы и галерея и обратная связь работали

2. сделать простой калькулятор как показал на картинке (http://www.seobabka.ru/site_385/kalk.jpg)

http://www.trackgps.ru/price/#calculate - вот тут он есть, но нам нужно без скидок.

Жду ваших предложений. Сделать нужно сейчас, а не через день-два...