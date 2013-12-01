ООО «НОКС Онлайн» существует на рынке более 10 лет. Имеет ряд успешных интернет-проектов (www.kleo.ru, www.kleos.ru, http://www.gnezdo.ru). Мы ищем хорошего программиста для решения неординарных задач. Если хотите пополнить список своих работ интересными ...
Скрипт получения и анализа почты
Нужно написать скрипт - который получит почту с почтового ящика на который приходят письма... Среди этих писем отберет письма по шаблону вроде темы - "Undelivered Mail...." и подобные, после чего найдет в теле письма email и отметить в базе данных признак для него.
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