Скрипт получения и анализа почты

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок123 просмотра

Нужно написать скрипт - который получит почту с почтового ящика на который приходят письма... Среди этих писем отберет письма по шаблону вроде темы - "Undelivered Mail...." и подобные, после чего найдет в теле письма email и отметить в базе данных признак для него.

11 лет назад
Cruiser_Group
Владимир 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

sdaccent
Юрий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Работа выполнена качественно и быстро. Исполнитель помог и проконсультировал в том как подстроить скрипт и запустить в частных моих условиях. Был всегда когда нужно онлайн и предупреждал если отлучится - крайне положительно рекомендую!
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Заявки фрилансеров

sdaccent
Юрий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад