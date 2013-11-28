Программист на разработку WEB-аппликаций

На длительный проект, удаленная работа, разработка WEB-аппликаций (в основном Client Side/GUI).

Обязателен опыт в : HTML5/JavaScript/Css3 в том числе для Mobile.

Преимущество владеющим: BackboneJS, NodeJS/Express, MongoDB , PhoneGap

Англииский язык на среднем уровне (документирование кода).

Фултайм.Не подходит тем, кто ведет несколько сторонних проектов на время разработки.

ТЗ и контроль над процессом и сроками разработки осуществляет Project Manager.

Оплата по договору,помесячно, 1500$-2500$ в зависимости от вашего опыта.

В предложении указывайте опыт и где можно посмотреть ваши работы.

Желателно ознакомление с фрагментом вашего кода.