AS2 загрузка картинок во Flash (bitmap to Array)

Всем добрый вечер

Краткая суть проблемы:

есть несколько ссылок изображений, которые нужно загрузить во флеш и после этого их использовать в различных мувиклипах

Насколько знаю, есть возможность загрузки изображения, преобразования его в BitmapData, дальнейшее сохранение в массиве. И уже из массива выгрузка изображения в нужный мувиклип.

Нужно: собственно сам скрипт, с учетом того, что пока первое изображение не загружено - загрузка второго не стартует, т.е. добавить Listener на загрузку. Выгрузка картинок в созданные клипы на сцене. Для проверки достаточно трех.

Оплата после просмотра кода.

Сегодня

Всем спасибо, жду предложений.