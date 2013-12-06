Нужно создать сайт или прогу по розмещению бесплатных обьявлений, я в проге вписываю 1 обьявление, и это обьявление розмещаеться от 10-20 сайтов бесплатных обьявлений по недвижимости. Сайты дам по которым обьявления должны розмещаться, или можем ...
Rss для yndex в wordpress
Необходимо создать rss фид по требования news.yandex.ru
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