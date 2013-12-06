Rss для yndex в wordpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка118 просмотров

Необходимо создать rss фид по требования news.yandex.ru

WordPress
11 лет назад
sleepus
39 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

yevhen
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад
$100
1 день
Великолепный специалист в области PHP. Выполнил заказ без подробного тех задания на все 100 %. Доволен результатом, скоростью и после продажным сопровождением. Рекомендую к сотрудничеству.
success :)

Заявки фрилансеров

yevhen
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад