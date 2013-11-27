Нужен Drupal программист с отличным знанием своего дела. Проект срочный, не сложный для опытного разработчика, работы по сути на день-полтора. Знание основ flash будет плюсом. Оплата только после выполнения работы. Т.к. работа ...
Подключить shopkeeper на сайте (modx evo)
На сайте изначально товары хранились в таблице для ресурсов.
Появилась потребность перенести все товары в отдельную таблицу и переработать структуру категорий.
Сами товары уже вынесли в отдельную таблицу.
Структуру категорий уже сделали, связи между разделами-товарами тоже уже готовы.
Сейчас нужно настроить вывод товаров точно так же как он был настроен и до этого.
Сменить внешний вид оформления корзины (верстка уже есть готовая)
Нужно сделать выгрузку yaml из всех разделов, сделать гипер разметку товара для google.
Опыт работы с modx evolution и shokeeper обязателен. Оплата через СБС.
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