Подключить shopkeeper на сайте (modx evo)

На сайте изначально товары хранились в таблице для ресурсов.

Появилась потребность перенести все товары в отдельную таблицу и переработать структуру категорий.

Сами товары уже вынесли в отдельную таблицу.

Структуру категорий уже сделали, связи между разделами-товарами тоже уже готовы.

Сейчас нужно настроить вывод товаров точно так же как он был настроен и до этого.

Сменить внешний вид оформления корзины (верстка уже есть готовая)

Нужно сделать выгрузку yaml из всех разделов, сделать гипер разметку товара для google.

Опыт работы с modx evolution и shokeeper обязателен. Оплата через СБС.