Программирование сайта под ключ 15 страниц

В оговоренные сроки работа не была выполнена. Возможно помешал новый год, однако мне, как заказчику, от этого не легче. Должен отметить исполнитель признал вину и не пытался отговариваться и принудить к оплате части работы, принёс свои извинения. Убытков по финансам я не понёс благодаря безопасной сделке.