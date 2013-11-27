создать сайт с возможностья добавления фото и редактирования как на сайтах Makecase.ru и Case-monkey.com есть только psd с дизайном и контент, для блолее подробной информации пишите в skype
Программирование сайта под ключ 15 страниц
Необходимо на yii программирование по сверстанным страницам маленького сайта. 10-15 страниц, 5-10 форм обратной связи, уведомлений, админская часть.
Почти все, 90%, свёрстаны.
Необходимо размещение на указанном заказчиком хостинге.
Вёрстка основных страниц здесь http://test.psd-html-css.ru/vibro3/all-pages.html
Описание в приложении.
Важно - нужен сайт под ключ, его программная часть и размещение.
Предоплата не возможна, работу будет принимать ваш коллега, программист, предпочтение будет отдано исполнителям с хорошей репутацией и низкой ценой. Желательно юр. лицо с НДС, но возможно любая форма оплаты.
Выбранный исполнитель
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