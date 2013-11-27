Программирование сайта под ключ 15 страниц

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок379 просмотров

Необходимо на yii программирование по сверстанным страницам маленького сайта. 10-15 страниц, 5-10 форм обратной связи, уведомлений, админская часть.

Почти все, 90%, свёрстаны.

Необходимо размещение на указанном заказчиком хостинге.

Вёрстка основных страниц здесь http://test.psd-html-css.ru/vibro3/all-pages.html

Описание в приложении.

Важно - нужен сайт под ключ, его программная часть и размещение.

Предоплата не возможна, работу будет принимать ваш коллега, программист, предпочтение будет отдано исполнителям с хорошей репутацией и низкой ценой. Желательно юр. лицо с НДС, но возможно любая форма оплаты.

HTMLYii
11 лет назад
Yuri2d
Юрий 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

greshnikang
Богдан 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$500
7 дней
В оговоренные сроки работа не была выполнена. Возможно помешал новый год, однако мне, как заказчику, от этого не легче. Должен отметить исполнитель признал вину и не пытался отговариваться и принудить к оплате части работы, принёс свои извинения. Убытков по финансам я не понёс благодаря безопасной сделке.

Заявки фрилансеров

greshnikang
Богдан 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад