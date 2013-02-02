greshnikang

Богдан greshnikang

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
yii, js, nodejs, java, php, sql, hight load

Я программист-фрилансер специализируюсь на web програмировании. Использую framework в основном yii для php. Работал с целым зоопарком CMS yupi umi joomla wordpress modx и др. Знаю что такое hight load проекты и умею писать код под них используя memcache redis nosql. Могу быстро посоветовать помочь выбрать и настроить сервер vps хостинг под ваши нужды. Также обладаю навыками фронтенд разработки html5 css3 jquery backbone mootools. Могу написать backend для сайта социальной игры или мобильного приложения на nodejs.

Отзывы заказчиков

Che_Bogdan
Богдан 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
CodeIgniter, правки в верстке
CodeIgniter
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
ejienka
Ворон 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Сайт установить на CMS
DrupalJoomlaMODX
Приятно было поработать-все пожелания заказчика были выполнены.
Хороший порядочный заказчик
Ответный отзыв
Yuri2d
Юрий 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$500
0 баллов
11 лет назад
Программирование сайта под ключ 15 страниц
HTMLYii
В оговоренные сроки работа не была выполнена. Возможно помешал новый год, однако мне, как заказчику, от этого не легче. Должен отметить исполнитель признал вину и не пытался отговариваться и принудить к оплате части работы, принёс свои извинения. Убытков по финансам я не понёс благодаря безопасной сделке.
TopChan
Руслан 
42 года
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Вставить код AdSense на сайт с drupal 6
Drupal
Фрилансер быстро выполнил требуемую работу. Я доволен сотрудничеством.
Все отлично!
Ответный отзыв
Веб-программирование
1 отзыв(-1)
от $100
от 1 дня
нет рейтинга