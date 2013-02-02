yii, js, nodejs, java, php, sql, hight load

Я программист-фрилансер специализируюсь на web програмировании. Использую framework в основном yii для php. Работал с целым зоопарком CMS yupi umi joomla wordpress modx и др. Знаю что такое hight load проекты и умею писать код под них используя memcache redis nosql. Могу быстро посоветовать помочь выбрать и настроить сервер vps хостинг под ваши нужды. Также обладаю навыками фронтенд разработки html5 css3 jquery backbone mootools. Могу написать backend для сайта социальной игры или мобильного приложения на nodejs.