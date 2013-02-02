yii, js, nodejs, java, php, sql, hight load
Я программист-фрилансер специализируюсь на web програмировании. Использую framework в основном yii для php. Работал с целым зоопарком CMS yupi umi joomla wordpress modx и др. Знаю что такое hight load проекты и умею писать код под них используя memcache redis nosql. Могу быстро посоветовать помочь выбрать и настроить сервер vps хостинг под ваши нужды. Также обладаю навыками фронтенд разработки html5 css3 jquery backbone mootools. Могу написать backend для сайта социальной игры или мобильного приложения на nodejs.
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
10 лет назад
CodeIgniter
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
11 лет назад
DrupalJoomlaMODX
Приятно было поработать-все пожелания заказчика были выполнены.
Ответный отзыв
Хороший порядочный заказчик
$500
0 баллов
11 лет назад
HTMLYii
В оговоренные сроки работа не была выполнена. Возможно помешал новый год, однако мне, как заказчику, от этого не легче. Должен отметить исполнитель признал вину и не пытался отговариваться и принудить к оплате части работы, принёс свои извинения. Убытков по финансам я не понёс благодаря безопасной сделке.
$1
10 баллов
12 лет назад
Drupal
Фрилансер быстро выполнил требуемую работу. Я доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
Все отлично!
Веб-программирование
1 отзыв(-1)
от $100
от 1 дня
нет рейтинга