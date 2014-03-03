Сайт установить на CMS

Здравствуйте,уважаемые фрилансеры.

Тех.задание:

1. Уже имеющийся сайт http://key-partner.ru/ поставить на CMS

Какую именно ...даже не знаю, так чтобы была более проще в управлении, т.к. в дальнейшем заказчик планирует сам добавлять блоги и новости.

2. Из имеющихся бесплатных на моем хостинге: MODx, Joomla, Drupal и предпочтительнее.

3.Устанавливая на CMS учесть такую особенность, что на сайте надо разместить блокнот. Пример: http://www.cian.ru/ Сверху.

Ваши предложения в аську пять 59четыре 98 два 73

или скайп ejienka три