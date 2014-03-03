Сайт установить на CMS

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки134 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте,уважаемые фрилансеры.

Тех.задание:

1. Уже имеющийся сайт http://key-partner.ru/ поставить на CMS

Какую именно ...даже не знаю, так чтобы была более проще в управлении, т.к. в дальнейшем заказчик планирует сам добавлять блоги и новости.

2. Из имеющихся бесплатных на моем хостинге: MODx, Joomla, Drupal и предпочтительнее.

3.Устанавливая на CMS учесть такую особенность, что на сайте надо разместить блокнот. Пример: http://www.cian.ru/ Сверху.

Ваши предложения в аську пять 59четыре 98 два 73

или скайп ejienka три

11 лет назад
ejienka
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
greshnikang
Богдан 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$10
14 дней
Приятно было поработать-все пожелания заказчика были выполнены.
Хороший порядочный заказчик