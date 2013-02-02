Кастомизация стандартного шаблона Prestashop

Нужно сверстать макет со слайдером из ПСД в Вордпресс.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Требуется специалист для решения ряда задач на Престашоп 1.5
Основные моменты из ТЗ перечислены ниже:
За исключением Страниц информации и Личного Кабинета будущий шаблон имеет одноколоночную структуру.
Главная(+хидер)
На главной странице убираются все модули за исключением главного меню, корзины и слайдера.
Каталог
Тоже самое проделываем с каталогом(блок с CategoryImage и Pagination идут под хайд) и в одну колонку располагаем все товары.
Страница товара
На правой стороне линии Заголовка используется модуль «следующий товар», возврат в главный Каталог через заголовок «Магазин» слева.
Есть ссылка на производителя.
Табы заменяются на спойлер.
Вместо фото-миниатюр устанавливаются переключатели.
Внизу блок с товарами (не карусель) от этого же производителя, выбор случайный.
ИНФО
Страница с информацией( site.ru/info ). Состоит из двух колонок. В левой – линки на все информационные страницы(Доставка, оплата и т.д.), в центральной их содержание. Левая колонка с линками есть у каждой инф. страницы. Путь к ним будет уже site.ru/info/dostavka. Здесь же следует расположить страницу производителей и соответственно ссылку к ней в левой колонке.
Личный Кабинет
Аналогично с предыдущим – меню Личного кабинета при внутренней навигации всегда на виду.
Процесс Оформления Заказа(ПО)
Модель ПО схожа с тем что имеет Маженто . Все происходит в режиме OPC, но шаги под катами.
Подключение модуля блога, реализация нескольких программных дополнений.
Основные страницы макета можно посмотреть здесь http://img-fotki.yandex.ru/get/5637/198703289.0/0_b2990_7b192603_orig
Предпочтение кандидатам, кто уже сработался с данной системой, имеет выполненные и успешно действующие проекты.
Детальное ТЗ и псд-макет вышлю заинтересованным в сотрудничестве.
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