Кастомизация стандартного шаблона Prestashop

Здравствуйте!

Требуется специалист для решения ряда задач на Престашоп 1.5

Основные моменты из ТЗ перечислены ниже:

За исключением Страниц информации и Личного Кабинета будущий шаблон имеет одноколоночную структуру.

Главная(+хидер)

На главной странице убираются все модули за исключением главного меню, корзины и слайдера.

Каталог

Тоже самое проделываем с каталогом(блок с CategoryImage и Pagination идут под хайд) и в одну колонку располагаем все товары.

Страница товара

На правой стороне линии Заголовка используется модуль «следующий товар», возврат в главный Каталог через заголовок «Магазин» слева.

Есть ссылка на производителя.

Табы заменяются на спойлер.

Вместо фото-миниатюр устанавливаются переключатели.

Внизу блок с товарами (не карусель) от этого же производителя, выбор случайный.

ИНФО

Страница с информацией( site.ru/info ). Состоит из двух колонок. В левой – линки на все информационные страницы(Доставка, оплата и т.д.), в центральной их содержание. Левая колонка с линками есть у каждой инф. страницы. Путь к ним будет уже site.ru/info/dostavka. Здесь же следует расположить страницу производителей и соответственно ссылку к ней в левой колонке.

Личный Кабинет

Аналогично с предыдущим – меню Личного кабинета при внутренней навигации всегда на виду.

Процесс Оформления Заказа(ПО)

Модель ПО схожа с тем что имеет Маженто . Все происходит в режиме OPC, но шаги под катами.

Подключение модуля блога, реализация нескольких программных дополнений.

Основные страницы макета можно посмотреть здесь http://img-fotki.yandex.ru/get/5637/198703289.0/0_b2990_7b192603_orig

Предпочтение кандидатам, кто уже сработался с данной системой, имеет выполненные и успешно действующие проекты.

Детальное ТЗ и псд-макет вышлю заинтересованным в сотрудничестве.