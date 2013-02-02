Исправить публикацию комментариев на WP

Здравствуйте, мне необходимо вывести на главную страницу мои контакты, т.е просто поставить картинку. Еще при заказе нужно предупреждение выводить. Работа не трудная, плачу 150 рублей, если будут еще задания доплачу. ICQ 565997717 Skype: Sacha-k93