Исправить публикацию комментариев на WP

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки122 просмотра
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Добрый день.

Недавно заметил глюк, при отправке комментария, переносит на произвольную запись и комментарий не видно, необходимо поправить.

Сайт на wordpress.

11 лет назад
Motorcool
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад